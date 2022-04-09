نادية عمارة تشرح المقصود من آية «كلوا من طيبات ما رزقناكم»

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالي قد أوصى البشر كافة بأكل الطيبات، خاصة ممن صدقوا بالله ورسوله وأقروا له بالعبودية والطاعة، «أطعموا من حلال الرزق من المطاعم والمشارب التي أحللناها لكم، وأثنوا على الله مما هو أهله في مقابلة معروفه وإحسانه، وهو من باب الوفاء لله».

كلمة الطيبات تحمل على معنيين دون تعارض أو اختلاف

وشرحت «عمارة» خلال تقديمها لبرنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «ON»، المراد بالطيبات الواردة بالأمر الإلهي في قوله تعالى «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ»، وقالت إن كلمة الطيبات تحمل على معنيين دون تعارض أو اختلاف، المعنى الأول هو الكسب الحلال وتحري الشخص في طلب الرزق الحلال، والمعنى الثاني هو الطيب من الطعام والشراب الذي أحله الله تبارك وتعالى للعباد.

عمارة: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه»

وأوضحت الداعية الإسلامي، أنه قد ورد في السنة المحمدية أن أفضل الكسب ما كان من عمل يد الإنسان عن طريق حلال ومشروع، كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه»، كما وورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي قد قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده».