نادية عمارة: قطع صلة الأرحام معصية كبيرة

قالت الدكتورة نادية عمارة، إن صلة الأرحام من أولى الصلات الواجبة، لأن قطعها معصية كبيرة، وصلة الأرحام ركن قوي من أركان العلاقات الإنسانية في دين الإسلام، لافتة إلى أنه عندما يسود السلام في الدوائر التي يعيشها فيها الإنسان من الأسرة إلى العائلة والجيران والرفقاء وكل الدوائر الانسانية يحدث سلم مجتمعي، ويكون المجتمع حينها قادرًا على الإنجاز والعطاء لا تشغله الخلافات.

الشرع الشريف اهتم بعلاقة صلة الأرحام

وأوضحت «عمارة» خلال برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن الشرع الشريف اهتم بأدق العلاقات وهي علاقة صلة الأرحام، وتخلق الإنسان بأن يصل قرابته خلق فاضل حث عليه رب العالملين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وكذلك على لسان نبيه الكريم في مواضع عدة، ونبه على ضرورة الحفاظ على الأرحام واستمرار صلاتها، مشيرة لقوله تعالي: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا».

صلة الأرحام كانت من أوائل ما أوصى به النبي

وأوضحت «عمارة» أنه نظرًا لأهمية صلة الأرحام، كانت من أولى وصايا النبي الكريم، حين دخل إلى المدينة المنورة، فكان أول شيء قاله النبي، يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالله والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

وتابعت الدكتورة نادية عمارة: «الصلة في اللغة وصل الشئ بالشئ، أما ضد الوصل فهو القطع والفصل والهجران، أما الأرحام، هم الأقارب في النسب من جهة الأب والأم، وهم المقصودون بقول الله «وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، ولصلة الأرحام حقيقة، وحقيقة الصلة، الإحسان للأقارب، على حسب حال الواصل والموصول.