عماد متعب ضيف «نجوم في السماء» اليوم

يحل الكابتن عماد متعب، نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، ضيفا على برنامج «نجوم في السماء»، اليوم الأربعاء، على الأولى وdmc.

فكرة برنامج نجوم في السماء

تقوم فكرة البرنامج، على استضافة نجم في الرياضة أو الفن، للقفز من الطائرة في مختلف محافظات مصر، مثل جنوب سيناء والإسماعيلية والقاهرة والسويس.

واستضاف البرنامج، عدة نجوم في موسم الأول هذا العام، مثل النجمة نيللي كريم، والنجمة مي سليم، والنجمة دينا الشربيني، والمذيع شريف مدكور.

بداية عماد متعب الكروية

ولد متعب بالشرقية في عام 1983 وبدأ مسيرته الكروية في نادي بلبيس الرياضي في سن 12 عاما، وأصبح من ناشئي النادي الأهلي في عمر 13 سنة، وتم إعارته إلى نادي الاتحاد السعودي، وحصل على لقب هداف الدوري في موسم 2004 برصيد 15 هدف، وهذا أول مرة تحدث في التاريخ لأنه كان أصغر لاعب يحصل على هداف الدوري الممتاز المصري، وحصل على ألقاب منها العمدة والمُتعب والقناص وجلاد الحراس والمُهلك.

عماد متعب ودور حسن شحاته

ويعتبر متعب، حسن شحاته والده الروحي، وسجل متعب هدف فاصل مباراة 14 نوفمبر 2009 بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010، وأعلن متعب اعتزاله الكرة في نهاية يوليو 2018 بشكل رسمي، وعمل في مجال التحليل الرياضي.