رئيس «جهينة»: لن نرفع أسعار المنتجات ونعمل على خفض تكلفة الإنتاج

كشف «نيلز تومسون»، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة، عن خطتهم الخمسية التوسعية الحالية في ظل العديد من الأزمات العالمية وعلى رأسها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأزمة التضخم العالمية.

تكاليف الإنتاج ارتفعت في ظل الضغوط الحالية بنحو 20%

وأضاف «تومسون»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكاليف الإنتاج ارتفعت في ظل الضغوط الحالية بنحو 20% فينا يخص إنتاج الألبان، مع محاولات عدة لعدم تحميلها للمستهلك، عبر خفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل لامتصاص آثار ارتفاع الأسعار.

وتابع: «لطالما حاولنا عدم نقل الضغوط التضخمية على المستهلكين، ففي 2016 قررت الإدارة الاعتماد على تقليل استيراد الخامات من الخارج لتتراجع تكاليف الاستيراد بالعملة الصعبة إلى 40 بدلاً من 60% من إجمالي التكاليف في حينها».

الرئيس التنفيذي: نستهدف التوسع خارجيا وغزو العديد من الأسواق الجديدة

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن استهداف «جهينة» التوسع خارجيا وغزو العديد من الأسواق الجديدة، أبرزها أمريكا اللاتينية وأوروبا التي تفضل منتجات العصائر عن الألبان، حيث تعد الأخيرة المفضلة في السوق المحلية والأكثر استهلاكا: «تلقى منتجات العصائر إقبالا كبيرا من المستهلكين في أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما في مصر الاستهلاك الأكبر للألبان».

وتابع «تومسون»، في تصريحاته، أن شركته تعمل في الوقت الحالي على تصدير منتجاتها إلى ما يقرب من 40 سوقا، كاشفا عن وصول الصادرات إلى 6% من مبيعات جهينة للعام الماضي، والتي تتألف من منتجات جهينة والمركزات.

كما كشف عن خطة الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية القصوى عبر تركيب خطين جدد لإنتاج الألبان، سعة الخط الواحد 40 ألف لتر، فيما سيتم تركيب أحدهما في يوليو المقبل، بالإضافة إلى تركيب خط بالفعل نهاية الشهر الماضي لإنتاج الزبادي اليوناني.