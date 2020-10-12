تجار: رفع الطاقة الإنتاجية واستقرار أسعار منتجات الألبان قبل المدارس

رفعت مصانع منتجات الألبان، طاقتها الإنتاجية، استعداداً للعام الدراسى الجديد مع تقديم عروض وتخفيضات تصل إلى 15% للاستفادة من زيادة الطلب، وسط استقرار فى الأسعار ووفرة المعروض.

وقال مصدر بإحدى شركات الألبان، إن عددا كبيرا من الشركات تقوم بعمل عروض على منتجاتها فى السلاسل التجارية تتراوح مابين 10 و15%، لزيادة المبيعات والاستفادة من زيادة الطلب.

أوضح أن الطلب يرتفع خلال هذه الفترة على الجبنة البيضاء، والمثلثات والرومى والفلمنك، للاعتماد عليها فى وجبات الطلاب أثناء اليوم الدراسى.

وأشار إلى أن هذه العروض تبدأ فى النصف الثانى من شهر سبتمبر حتى النصف الأول من شهرنوفمبر.

وعن الأسعار سجل كيلو الجبن البراميلى من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الاسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الرومى القديم من 80 إلى 82 جنيهًا، والجبن الرومى الوسط من 70 إلى 72 جنيهًا، والجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 122 جنيهًا، واللبن الجاموسى السائب من 10 إلى 13 جنيهًا، واللبن المبستر من 13 إلى 14 جنيهًا، والزبدة البقرى المستوردة نيوزلاندى 120 جنيهًا، والزبدة البلدى 110 جنيهات.

وقال أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن هناك انتعاشة ملحوظة في المبيعات منذ منتصف الأسبوع الأول من الشهر الجارى، وهذا وضع طبيعى في مثل هذه الأيام من كل عام، وتوقع استمرار حالة الاستقرار التي يعيشها السوق حاليًا في قطاعه في ظل توافر السلع وتنوعها بما يلبي احتياجات المواطنين في الفترة القادمة حتى فى ارتفاع الأسعار العالمية.