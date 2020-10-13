تجار: استقرار أسعار منتجات الألبان قبل العام الدراسي

رفعت مصانع منتجات الألبان طاقتها الإنتاجية استعداداً للعام الدراسى الجديد مع تقديم عروض وتخفيضات تصل إلى 15% للاستفادة من زيادة الطلب، وسط استقرار فى الأسعار ووفرة المعروض. وقال مصدر بإحدى شركات الألبان إن عدداً كبيراً من شركات منتجات الألبان تقدم عروضاً على منتجاتها فى السلاسل التجارية تتراوح بين 10 و15% لزيادة مبيعات الشركة والاستفادة من زيادة الطلب. وأوضح أن الطلب يرتفع خلال هذه الفترة على الجبنة البيضاء، والمثلثات والرومى والفلمنك للاعتماد عليها فى وجبات الطلاب أثناء اليوم الدراسى، وأشار إلى أن هذه العروض تبدأ فى النصف الثانى من سبتمبر حتى النصف الأول من نوفمبر.

وتابع المصدر أن سعر الجبن البراميلى يتراوح من 48 إلى 52 جنيهاً، والإسطنبولى من 48 إلى 52، والثلاجة من 48 إلى 52، والرومى القديم من 80 إلى 82، والرومى وسط من 70 إلى 72، والفلمنك المستورد من 120 إلى 122، واللبن الجاموسى من 10 إلى 13 للكيلو، واللبن المبستر من 13 إلى 14، والزبدة البقرى المستوردة نيوزيلندى 120، والزبدة البلدى 110.

وقال أحمد فوزى، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن هناك انتعاشة ملحوظة فى المبيعات منذ منتصف الأسبوع الأول من الشهر الجارى، وهذا وضع طبيعى فى مثل هذه الأيام من كل عام، ونتوقع استمرار حالة الاستقرار التى تعيشها السوق حالياً فى ظل توافر السلع وتنوعها بما يلبِّى احتياجات المواطنين فى الفترة القادمة حتى فى ارتفاع الأسعار العالمية.