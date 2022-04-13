سن ارتداء الحجاب للفتيات وهل يجوز الإجبار عليه؟ شيخ الأزهر يوضح فيديو

إجبار البنات على الحجاب برغم صغرهن، مشهد علق في أذهان المتابعين بعد عرضه في مسلسل فاتن أمل حربي، إذ أجبر الأب «سيف»، الذي يجسده الفنان شريف سلامة، ابنتيه على ارتداء الحجاب دون بلوغهما سن التكليف، بحجة الحفاظ عليهما وعدم تعرضهما للمضايقات، فهل يحق للأب إجبار بناته على ارتداء الحجاب وما هو سن ارتداء الحجاب؟، كلها أسئلة أجاب عنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأوضحتها دار الإفتاء.

إجبار البنات على ارتداء الحجاب

وحسم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجدل حول سن ارتداء الحجاب للفتيات، معربًا عن رفضه فرض بعض الأسر على بناتهم الأطفال ارتداء الحجاب، موضحا أن سن ارتداء الحجاب ليس محددا بل شرطه هو البلوغ وأن تكون البنت مكلفة، لافتا إلى أنه لا يجب فرض الحجاب على البنات، إلا بظهور علامات البلوغ عليهن، مؤكدا أنه يمكن تربية الأطفال على مبادئ الإسلام من الصدق، والأمانة، وتحمل المسئولية، وغير ذلك.

وأوضح شيخ الأزهر في إحدى الحلقات التليفزيونية لبرنامجه، أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض.

سن التكليف وارتداء الحجاب

من جانبها أكدت دار الإفتاء أن حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، مؤكدة أنه يجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها.

جاء ذلك في منشور لها عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلة: «إن حجاب المرأة ومواصفات لِبْسها.. حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها، ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا، ولا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة».