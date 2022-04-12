نيللي كريم تكشف حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن مسلسل فاتن أمل حربي

أوضحت الفنانة نيللي كريم حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن مسلسل فاتن أمل حربي، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن طريق إعادة نشر تدوينة لإحدى الصفحات المتخصصة في توضيح الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونفت الصفحة تماما إدلاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأي تصريحات حول المسلسل الذي تشارك نيللي كريم في بطولته ضمن سباق الدراما الرمضانية.

وتداول عدد من ردود منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لشيخ الأزهر عن مسلسل فاتن أمل حربي، يصف فيه المسلسل بـ «عمل يحرف معاني القرآن الكريم ويهدم ثوابت العقيدة»، وبالتحقيق لم ترد تلك التصريحات في أي برنامج تليفزيوني أو تم نشرها عبر الحسابات الرسمية الموثقة للدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر.

تصريحات شيخ الأزهر عن فاتن أمل حربي: مفبركة

وأكدت صفحة «متصدقش» على فيس بوك أن تصريحات شيخ الأزهر عن فاتن أمل حربي مفبركة غير حقيقية، وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

ونجح مسلسل فاتن أمل حربي في تحقيق ردود فعل إيجابية لدى الجمهور وإشادات نقدية عديدة، حيث تتناول الأحداث الحرب الشرسة التي تخوضها «فاتن» في مواجهة القانون الذي يسلبها حقوقها أمام طليقها «سيف»، بالإضافة إلى مواجهة الفهم الخاطئ للدين من قبل عدد من المشايخ، ويضع صناع المسلسل أملا على أن يحدث العمل حالة تؤدي إلى تغيير القوانين لصالح السيدات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة واسعة من الفنانين من بينهم نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، محمد التاجي، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، ويذاع على شبكة قنوات «CBC».