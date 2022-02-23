في عيد مولدها الـ43.. أزمات في حياة حلا شيحة بسبب ارتداء وخلع الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة حلا شيحة بعيد مولدها الـ 43، فهي من مواليد 23 فبراير عام 1979، ورغم نجاحها الكبير الذي حققته في المجال الفني منذ ظهورها في فترة التسعينيات، إلا أنها أثارت الجدل أكثر من مرة بسبب ارتدائها الحجاب وخلعه أكثر من مرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأزمات التي تعرضت لها حلا شيحة بسبب الحجاب:

البداية الفنية للفنانة حلا شيحة

بدأت الفنانة حلا شيحة حياتها الفنية في أواخر التسعينيات وشاركت في أكثر من عمل ناجح، منها مسلسل «الرجل الآخر» برفقة الفنان الراحل نور الشريف، وفيلم «السلم والثعبان» مع النجم هاني سلامة، بالإضافة إلى فيلم «ليه خلتني أحبك» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ومنى زكي، وغيرها من الأعمال الناجحة.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته في بداية مشوارها الفني إلا أنها قررت اعتزال الفن والابتعاد عنه وارتداء الحجاب بعد مشاركتها في فيلم «اللمبي» مع الفنان محمد سعد، وبالفعل ابتعدت عن الفن لمدة ما يقرب من عام ونصف.

حلا شيحة تظهر بالحجاب في فيلم «كامل الأوصاف»

ولكنها عادت مرة أخرى من خلال مشاركتها برفقة الفنان عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية»، ثم شاركت بعده في أكثر من عمل فني، حتى ارتدت الحجاب مرة أخرى، وظهرت به في فيلم «كامل الأوصاف» مع الفنان الراحل عامر منيب.

وبعد انتهائها من فيلم «كامل الأوصاف» ورغم نجاحها الذي حققته إلا أنها قررت التفرغ لحياتها الزوجية والابتعاد عن الفن تمامًا، واختفت عن الأنظار لمدة 12 عامًا، حتى انفصلت عن زوجها الكندي، وعادت للتمثيل مرة أخرى من خلال أداء البطولة النسائية أمام محمد رمضان في مسلسل «زلزال» خلال السباق الرمضاني عام 2019.

حلا شيحة تثير الجدل بسبب عمليات تجميل

وأثارت منذ عودتها الأخيرة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه بجانب عودتها للتمثيل وخلع الحجاب، قامت بالخضوع إلى عملية تجميل غيرت ملامحها بشكل كبير أثناء مشاركتها في مسلسل «خيانة عهد» في السباق الرمضاني عام 2020.

ولم تنتهِ أزمات حلا شيحة عند هذا الحد وإنما أثارت جدلا جديدا بعد مشاركتها في فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وبعد عرض الفيلم وكليب أغنية «بحبك» التي تجسد قصة حب بينها وبين تامر حسني، خرجت حلا شيحة واعترضت على تلك المشاهد رغم موافقتها عليها في البداية، وهذا بسبب زواجها من الداعية معز مسعود وقرارها بالابتعاد عن الفن والتمثيل مرة أخرى.