وصفات طبية نادرة وتمثال يوناني.. المتاحف تحتفي بيومي «الرياضة والصحة»

احتفالًا باليوم العالمي للرياضة واليوم العالمي للصحة، نظم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عدد من الفاعليات الرياضية والتثقيفية كما عرض عدد من القطع الأثرية المتعلقة بالفاعليتين

واستعرض متحف الإسكندرية القومي بقسم الأثار اليونانية الرومانية، العديد من القطع الفريدة ومنها تمثال من الرخام لشاب رياضي تم اكتشافه بمعرفة البعثة اليونانية بمنطقة الشلالات.

الرسم على الأواني سجل حافل بمظاهر المجتمع

وقالت هاجر عبد الجواد أمين المتحف، تعتبر الرسومات المصورة على الأواني اليونانية بمثابة سجل حافل بكل مظاهر المجتمع وكافة نواحي الحياة اليومية، ومن أهم الموضوعات التي صوَّرها الفنان اليوناني على الأواني الفخارية بطرزها المختلفة هو تصوير المباريات الرياضية.

ومن أهم وأجمل الأواني التي صوَّرت المبارايات الرياضية، أواني كانت تقدَّم كجائزة في المباريات المقامة ضمن احتفالات الباناثينايا؛ التي كانت تقام كل أربع سنوات، وكان يوضع بها زيت الزيتون ويقدَّم كهدية للفائزين في تلك المباريات، وتتميز رسوماتها بطراز الرسوم السوداء على أرضية حمراء، ودائمًا كانت تصوَّر على وجه الإناء الإلهة أثينا الحامية للألعاب؛ مرتدية الخوذة وتمسك بالدِّرع والرُّمح وتقف بين عمودين، مخصصان لوضع أحد الحيوانات الخاصة بها، ومن أشهرها الديك والبومة، أما على الجانب الآخر للإناء فعادةً ما يتم تصوير نوع الرياضة التي مُنِحَت فيها الآنية كجائزة، ومن أهمها رياضة الجري، وسباق العربات، والمصارعة، والقفز، ورمي القرص، وسباق الخيل.

وصفات طبية نادرة

فيما عرض متحف كفر الشيخ مخطوطات أثرية تضم بعض الوصفات الطبية، منها مخطوطة من ورق الكاغد، تحتوي على أربعة أسطر أفقية مدونة بالحبر الأسود، مضمونها عبارة عن قائمة ببعض المواد الطبية منها دهن البنفسج وماء ورد، وعلى الحافة اليمنى للورقة يوجد سطرين مكتوبين من أسفل لأعلى وهما بقايا نص آخر يشير إلى سوق الجمال.

المخطوطة الثانية، عبارة ستة أسطر بالحبر الأسود وموضوعها يدور حول طلب أحد الأشخاص من المولى الأجل المحترم شهاب الدين، أن يدفع لموصلها بعض المواد الطبية منها ورد طري وشراب رمان حلو، والمخطوطة الثالثة مقسمة إلى جزأين عند المنتصف تقريبًا، ومدون على وجهها تسعة أسطر أفقية بالحبر الأسود بخط رأسي على الحافة اليمنى للورقة، وموضوعها هو وصفة طبية ومذكور فيها العديد من المواد الطبية وخصائصها من رطب وقابض وحامض، واستخدمت علامات التشكيل في كتابة النص، وتعرضت أجزاء منه للزوال بسبب القطع الموجود في الورقة وتعرض الحبر للبهتان في بعض المناطق.