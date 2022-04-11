ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الوادي الجديد

ألقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، القبض على 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما ضبط مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.

ورود معلومات بالتنقيب عن الآثار في أحد المنازل

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد، قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم؛ بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن في دائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 آخرين؛ لاثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بنطاق محافظتي الوادى الجديد والمنيا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه، و300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية، و52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية، وكمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثا عن قطع أثرية لبيعها وتحقيق أرباح مادية.