ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 59 

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها العاصفة الاستوائية «ميجي» في الفلبين إلى 59 قيتلاً، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

وقالت السلطات الفلبينية، إنَّ رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال المزيد من الجثث في القرى التي تأثرت بالانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار، بحسب المسؤولين.

«ميجي» العاصفة الأقوى

وأضحت السلطات الفلبينية أن عاصفة «ميجي» تعد العاصفة الأقوى لهذا العام، لافتة إلى أن أغلب الوفيات الناجمة عن العاصفة الاستوائية، وقعت في مقاطعة ليتي بوسط البلاد، حيث تسببت العاصفة في حدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية للمنازل.

وأشارت السلطات الفلبينية إلى أن رجال الانقاذ لجئوا إلى استخدم القوارب للوصول إلى الناجين في قرية بيلار، وهي القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 شخص في بلدية أبو يوج، حيث دفعت السيول من الطين والأتربة المنازل إلى البحر.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة باي باي، تضررت أيضا بعدما اجتاحت موجات من التربة الملوثة المستوطنات الزراعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100، مشيرة إلى أن 27 ما زالوا في عداد المفقودين.

وتعرضت الفلبين إلى عاصفة استوائية يوم الأحد، صاحبها رياح مستدامة وصلت سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 49 ميلاً في الساعة، وتسببت هذه العاصفة في حدوث عدة انهيارات أرضية بالإضافة إلى سلسلة من الفيضانات.

20 عاصفة تضرب الفلبين كل عام

وأعلنت السلطات المحلية الفلبينية عن مقتل 25 شخصاً أمس، لتعود اليوم وتعلن أن عدد القتلي ارتفع إلى 59 قتيلاً، لافتة إلى أن هذه تعد العاصفة الأولى التي تضرب البلاد هذا العام، لافتة إلى أن هذا الأرخبيل التي تقع عليه الفلبين يشهد ما يقرب من 20 عاصفة من هذا النوع كل عام.