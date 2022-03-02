سفير الفلبين من الإسكندرية: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع مصر

دعا السفير الفلبيني في القاهرة، عز الدين تاجو، مجتمع الأعمال المصري إلى العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والفلبين، خاصةً في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر حالياً، والتي تتمثل في شبكة الطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات، مشيراً إلى أن إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية، تعتبر صاحبة أكبر حجم للتبادل التجاري مع بلاده في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أنه يجب العمل على الوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى نفس مستوى حجم التبادل التجاري مع الإمارة الخليجية.

التعاون مع غرفة الإسكندرية على زيادة التبادل التجاري

وقال السفير الفلبيني، في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش تواجده داخل الغرفة التجارية المصرية في مدينة الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، إنه سعيد لوجوده في مصر، مشيراً إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون مع غرفة الإسكندرية، على زيادة التبادل التجاري بين مصر والفلبين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة، لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

سبل التعاون بين الجانبين المصري والفلبيني

وخلال اللقاء، قدم أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، نبذة عن تاريخ الغرفة التجارية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيراً إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عام على إنشائها خلال عام 2022، في احتفالية رسمية.

وأوضح أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والفلبيني، والتعاون من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصةً في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين

من جانبه، أكد الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، أنه من الضروري العمل على زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين، والوصول إلى مستويات أعلى في المستقبل.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، والبديوي السيد، ومحمود مرعي، والدكتور عمر الغنيمي.