نواب: موافقة الحكومة على قانون حظر زواج القاصرات إنجاز جديد لملف حقوق الإنسان

أكد عدد من النواب أن قانون «حظر زواج القاصرات والأطفال» خطوة مهمة وينتظره مجلس النواب لإقراره، وأكد النائب احمد حته عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون يمثل نقلة كبرى لحماية الأطفال والقضاء على ظاهرة خطيرة يعاني منها المجتمع.

وأضاف «حته» أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر أكثر من مرة في خطاباته بشأن هذه الظاهرة، واستجابت الحكومة، رغم تأخر مشروع قانون، حيث أن تجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات يقضي على الظاهرة الموروثة خلال سنوات، ولذلك تمثل موافقة الحكومة علي حظر زواج الأطفال إنجازا جديدا لملف حقوق الإنسان في مصر.

نواب: قانون حظر زواج القاصرات والأطفال يحمي المجتمع

وقالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، لـ«الوطن» إنها تقدمت بمشروع قانون الزواج المبكر في فترة سابقة، وأشارت إلى أن القانون الذي تقدمت به الحكومة ينص علي تغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، ويعاقب بها المأذون والشهود وليس فقط الزوج أو الولي أو الأب.

وقالت النائبه هاله أبو السعد عضو مجلس النواب إن القانون يحل مشكلة كبرى ويحمي الأطفال وحقوقهم لأن زواج القاصرات يؤدى لضياع حقوق الأطفال، ولا يتمكن الطفل من الحصول على أي حقوق، ومنها التطعيمات واستخراج شهادات ميلاد والتأمين الصحي، بل إن هذه الظاهرة كادت تسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا في نظر الدولة لأن القاصرات كان يتم تزويجهن بعقود عرفية حتى سن الزواج .

أبو السعد: القانون خطوة مهمة لحماية الأطفال

وأشارت النائبة إلى أن قانون حظر زواج الأطفال الذي تمت الموافقة علىه خلال إجتماع مجلس الوزراء خطوة مهمة لحماية الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار جسيمة علي الأطفال، وإنعكست علي المجتمع ككل .خاصة أن الظاهرة موجودة في كل أنحاء مصر خاصة في القري والنجوع والمناطق الفقيرة ، وهناك زيجات تتم دون وثيقة أو قسيمة زواج اصلا ولا يتم توثيق العقد الابعد السن القانوني.

وقال النائب محمد عبد الله زين إن زواج الأطفال جريمة حقيقية والرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر من ذلك خلال إحتفال المرأة المصرية العام الماضي.

وأكد زين الدين أنه بمجرد وصول القانون للمجلس سيتم الانتهاء منه بسرعه ا لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال أو يسمى الزواج المبكر.