مايا مرسي تطالب «النواب» بإعداد تشريع لتغليظ عقوبة زواج القاصرات

طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، البرلمان، بالاهتمام بالتعليم وإعداد تشريع لتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي؛ لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، و«القومي للطفولة والأمومة»، ووزارة الصحة.

كما طالبت مجلس النواب بأن يشمل برعايته القوانين التي تهتم بالطفل والأسرة، قائلة: «نتمنى الحد من إجراءات التلاعب».

التنمية البشرية أهم شيء لضمان حياة سليمة

وأشارت إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بجهود مضنية لصناعة حالة من التوعية لدى المرأة المصرية، لافتة إلى وجود ورش عمل تهتم بالتوعية بأهم قضايا المرأة؛ لأن التنمية البشرية أهم شيء لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة مشروع عالمي يضمن للمصريين التغيير للأفضل.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة نظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن كل خطبة جمعة أو وعظ يوم الأحد عبارة عن مبادرة من مبادرات التنمية، ولذلك علينا توعية الناس أن الأديان تساعد على تطوير الإنسان وتهتم بالكائن الأضعف، وهو المرأة والطفل.

وأشارت إلى أن مبادرات الراهبات والواعظات التي أطلقها المجلس في مصر عام 2017، لم تتكرر على مستوى العالم.

رسائل رجال الدين تلقى قبولا من المواطنين

وأكدت أن الرسالة من رجال الدين تكون أكثر تأثيرا، وتلقى قبولا لدى الناس، مضيفة: «الاستثمار في الفتيات هو استثمار من أجل مستقبل مشرق في مصر».

ومن جانبه، شكر اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جميع أجهزة الدولة التي تساهم في مواجهة الزيادة السكنية، وتعمل على ضبطها.

وقال إن أزمة الزيادة السكانية تحتاج إلى ضبط؛ لأنها من أهم المشكلات التي تواجه الدولة وتعتبر الأخطر، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن القيادة السياسة توجه بشكل دائم بمواجهة الزيادة السكانية؛ لأنها من المشكلات الخطيرة، مشيرا إلى أن المواجهة ليست مهمة وزارة واحدة أو جهة واحدة؛ بل هى مهمة كل أجهزة ووزارات الدولة المصرية.