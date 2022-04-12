مشروع قانون زواج القاصرات: الحبس والغرامة لمن يخالف سن الزواج

تتصدر قضية زواج القاصرات الحديث ما بين وآخر، لاسيما فى ظل اهتمام الدولة المصرية بمحاربة هذه الظاهرة، وينتظر مجلس النواب إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يحظر زواج القاصرات، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، واشترط مشروع القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

قانون حظر زواج القاصرات والأطفال

وتصدى مشروع قانون زواج القاصرات لظاهرة الزواج العرفي بين الأطفال تحت سن الـ18 للتحايل على السن القانوني، وقد ألزم المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18عاما وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

عقوبات زواج القاصرات

واشتمل مشروع قانون زواج القاصرات على عدد من العقوبات حال القيام بزواج قاصر ولايعد الطفل مسئولا جنائيا أو مدنيا عن هذة الجريمة ..ووفقا للنص يعاقب بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

التحريض على زواج القاصرات

ويعاقب كل من حرض على زواج القاصرات بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

الحبس وغرامة والعزل فى انتظار مأذون زواج القاصرات

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.