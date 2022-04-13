دعاء الامتحان للأبناء.. عضو الشئون الإسلامية ينصح بهذه الصيغة

دعاء الامتحان للأبناء من الموضوعات التي يكثر البحث عنها هذه الآونة مع قرب خوض الطلاب امتحانات نهاية العام، ويستعرض التقرير التالي بعض الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا من الله للنجاح والتوفيق، وفقا لما أكده الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح سابق لـ«الوطن».

دعاء الامتحان للأبناء

وبخصوص دعاء الامتحان للأبناء فوفقا للدكتور عبد الغني هندي يمكن ترديد كالآتي:

- «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدةً من لساني ليفقهوا قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك».

- «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض».

- «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

- كما يمكن ترديد دعاء قبل الامتحان مثل «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي، يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك».

دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح

ويمكن الدعاء للأبناء بأي صيغة سواء بخصوص الامتحان أو النجاح والتوفيق في الحياة عمومًا، ولكن بخصوص الامتحانات تحديدًا قال هندي يمكن ترديد ما يلي أيضا:

«اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي، اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه، واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم، للهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب».