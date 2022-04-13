دار الإفتاء توضح أوقات وشروط الدعاء المستجاب

دائما ما يتساءل الكثيرون عبر محركات البحث عن أوقات الدعاء المستجاب وشروط استجابة الدعاء، واستعرضت دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بشأن أوقات الدعاء المستجاب، وكذلك شروط استجابته، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

أوقات الدعاء المستجاب

ونشرت دار الإفتاء، أفضل الأوقات المستجاب فيها الدعاء، قائلة، إن من أفضل تلك الأوقات ليلة القدر، يوم عرفة، شهر رمضان، ليلة الجمعة، يوم الجمعة وساعة الجمعة، ويستحب أن يدعو العبد بما يشاء في تلك الأوقات.

وفي وقت سابق، أكد مجمع البحوث الإسلامية أن بعض أهل العلم قالوا إن من أوقات الاستجابة الدعاء في جوف الليل أو الساعات الأخيرة من الليل ودبر الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة، وعند النداء للصلوات المكتوبة.

شروط استجابة الدعاء

وأوضح بعض العلماء عن شروط استجابة الدعاء، أنه يمكن تلخيصها في قول الله سبحانه وتعالى: «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي»، إذ أن الإنسان متى ما استجاب لله سبحانه وتعالى في أوامره ونهيه، وصدّق بوعده، وآمن به، تحقّقت له الشّروط اللازمة لاستجابة الدّعاء، وانتفت عنه موانع إجابة الدّعاء، والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده.