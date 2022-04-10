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حسني شتا يطلب الدعاء لكلبه: تعرض لإصابات خطيرة بعد سقوطه من البلكونة

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محمد عزالدين
05:30 ص | الأحد 10 أبريل 2022
حسني شتا

حسني شتا

أعلن الفنان الشاب حسني شتا، إصابة كلبه بإصابات خطيرة بعد سقوطه من البلكونة في الإسكندرية، بينما هو في القاهرة، معبرا عن قلقه لابتعاده عنه في الوقت الحالي.

تايه وقلبي واجعني ومتوتر

وكتب حسني شتا عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلا: «الكلب بتاعي وقع من البلكونة في إسكندرية وأنا دلوقتي في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة بصور، وهيروح المستشفى لأنه مصاب إصابات خطيرة.. ممكن تتمنوله الشفاء لأني تايه وقلبي واجعني ومتوتر جدا، ومش عارف أعمل أيه».

رد فعل جمهوره

ولاقى حديث حسني شتا عن كلبه، حالة من التعاطف الكبيرة بين متابعيه، إذ قالت إحدى الفتيات: «قدر الله وما شاء فعل، ربنا يطمنك عليه، وإن شاء الله خير»، وقالت أخرى: «ربنا يعفي عنه ويقوم بالسلامة بإذن الله.. الله رحيم»، وأضافت أخرى: «ربنا يطمنك عليه، إن شاء الله خير».

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