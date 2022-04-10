حسني شتا يطلب الدعاء لكلبه: تعرض لإصابات خطيرة بعد سقوطه من البلكونة

أعلن الفنان الشاب حسني شتا، إصابة كلبه بإصابات خطيرة بعد سقوطه من البلكونة في الإسكندرية، بينما هو في القاهرة، معبرا عن قلقه لابتعاده عنه في الوقت الحالي.

تايه وقلبي واجعني ومتوتر

الكلب بتاعي وقع من البلكونه في اسكندريه وانا دلوقتي في مدينه الانتاج الاعلامي في القاهره بصور وهيروح المستشفي لانه مصاب اصابات خطيره .. ممكن تتمنوله الشفاء لاني تايه وقلبي وجعني ومتوتر جدا ومش عارف اعمل ايه pic.twitter.com/0xVUA6mfK9 — Hosny Sheta _حسني شتا (@HOSNYSHETA) April 9, 2022

وكتب حسني شتا عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلا: «الكلب بتاعي وقع من البلكونة في إسكندرية وأنا دلوقتي في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة بصور، وهيروح المستشفى لأنه مصاب إصابات خطيرة.. ممكن تتمنوله الشفاء لأني تايه وقلبي واجعني ومتوتر جدا، ومش عارف أعمل أيه».

رد فعل جمهوره

ولاقى حديث حسني شتا عن كلبه، حالة من التعاطف الكبيرة بين متابعيه، إذ قالت إحدى الفتيات: «قدر الله وما شاء فعل، ربنا يطمنك عليه، وإن شاء الله خير»، وقالت أخرى: «ربنا يعفي عنه ويقوم بالسلامة بإذن الله.. الله رحيم»، وأضافت أخرى: «ربنا يطمنك عليه، إن شاء الله خير».