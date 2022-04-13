علي جمعة: الشيخ محمد محمد المدني كان نابغا و«عبقري زمانه»

قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد محمد المدني كان من العلماء المتميزين، وأتاه الله ذكاءً خارقا وكان حينها شيخ المعهد الظواهري، والذي صار إماما وشيخا للمسلمين والأزهر فيما بعد، مضيفا: «الشيخ الظواهري كان عنده شيء من الثورة على الأوضاع وتصحيحها، ولما درس للمدني كان نابغة وعبقري زمانه».

جمعة: الشيخ المدني أجبر شيخ معهده بترقيته

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن ذكاء الشيخ محمد محمد المدني وتحصيله وعلمه أجبر شيخ المعهد على ترقيته سنوات دراسية بسبب قوته وقوة تحصيله العلمي، «كان يستحق يكون في سنة عاشرة مش في سنة تانية، والنظام اللي كان بيفكر بيه الشيخ الظواهري معمول به الآن في الولايات المتحدة وأستراليا وإنجلترا».

محمد محمد المدني يتولى مشيخة كلية الشريعة

وأوضح أن الشيخ محمد محمد المدني قد تولى مشيخة كلية الشريعة فأدخل فيها جانب القانون والذي تمناه منذ فترة طويلة الكثير من العلماء الأفاضل مثل عبدالرحمن عزام، «كانوا يريدون أن ينشؤوا مجتهد، وعملوا معهد للدراسات علشان يدرس كيف تجتهد، وإيه الأدوات اللي لابد أنك تذاكرها علشان تجتهد».

وأكد أن دخول دراسة القانون الشريعة كان علامة فارقة، فعندما دخل محمد محمد المدني دخل كلية الشريعة وجد المشايخ عندهم خصله عايز يخليهم يسيبوها، وكان يكفي كتب الأقدمين، «يعني بلاش نألف جديد لأنه جف القلم ورفعت الصحف وانتهي الأمر، والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة ولابد يا مشايخ أنكم تكتبوا، وكل واحد يكتب ولو كتاب».