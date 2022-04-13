صلاح عبد الله يُحيي ذكرى وفاة سيد زيان: كان طيب القلب

أحيا الفنان صلاح عبد الله، ذكرى وفاة الفنان سيد زيان، السادسة، والتي تحل اليوم 13 أبريل، حيث رحل عن عالمنا عام 2016، بعد صراع طويل مع المرض، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كان نجمًا مسرحيًا لامعًا

وكتب صلاح عبد الله، عن سيد زيان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كان نجمًا مسرحيًا لامعًا.. كتبت له أغانى واستعراضات مسرحيات البراشوت والعسكري الأخضر وأبوزيد التى قمت فيها بدور الراوى ».

«كان مثقفًا شعبيًا إن صح التعبير واستفدت منه كتيرًا»

ووصف صلاح عبد الله، الراحل سيد زيان، بقوله: «كان مثقفًا شعبيًا إن صح التعبير وأستفدت منه كتيرًا في أثناء جلسات العمل.. كان فنانًا طيب القلب خفيف الظل حاضر الذهن.. كان صبورًا على ما أصابه في سنواته الأخيرة حامدًا شاكرًا رغم قسوة الآلام.. كان سيد زيان ولكنه مازال وسيظل بيننا بقدر ما أسعدنا في كل المجالات الفنية».

ابنة سيد زيان لـ صلاح عبد الله: سلمت يداك الكريمة

ومن جهتها، حرصت «إيمان» ابنة الفنان سيد زيان، على توجيه الشكر إلى الفنان صلاح عبد الله، لاهتمام بإحياء ذكرى وفاة والدها السادسة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الفنان الجميل الراقي عم صلاح عبدلله.. الله يراضيك برضاه الجميل ويكرمك على رثاء والدي في يوم ذكراه السادسة وعلى كلماتك الرائعة في حقه.. سلمت يداك الكريمة».

ودعت إيمان سيد زيان، لوالدها، قائلة: «وحشتني يا حبيبي.. أسأل الله العلي القدير السميع المجيب ـن يسكنه جنات الفردوس الأعلى ينعم فيها بعفو الرحمن الرحيم وكرمه ورحمته الواسعة التي وسعت كل شيء».