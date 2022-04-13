كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل.. الإفتاء توضح

يعد سؤال كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل، من الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث، حيث تشهد تلك المحركات عمليات بحث مكثفة حول الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة للمرأة والرجل، وذلك بالتزامن مع وجود روايات عديدة حول هذا الأمر، وتستعرض «الوطن» الإجابة عن هذا السؤال من خلال، ما صدر عن دار الإفتاء المصرية حول الطريقة الصحيحة للاغتسال.

الغسل من الجنابة

وعن كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل، أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الاغتسال هو تعميم الماء، مؤكدة أنه يجب على المسلم قبل البدء في الاغتسال أن يعقد النية، أي أن ينتوي المسلم الطهارة من الحدث وبعد ذلك يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم».

كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل

وقالت الإفتاء عن كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل، إن البداية تكون من تطهير أداة غرف المياه، وهي اليدان، ولذلك تكون البداية من غسل الكفين 3 مرات، ثم الانتقال إلى ثاني خطوة وهي غسل منطقة الجنابة نفسها «الفرج»، على أن يكون ذلك باستخدام اليد اليسرى، ثم تأتي ثالث خطوة في طريقة الاغتسال من الجنابة، والتي يتم فيها تنظيف اليد اليسرى التي تم استخدامها في تنظيف الفرج، للتخلص من أي عوالق أو اتساخات قد تكون التصقت خلال غسل الفرج، على أن تكون طهارة اليد اليسرى في هذه المرحلة من طريقة الاغتسال الصحيحة، بتطهيرها بالماء والصابون، فهو يقوم مقام التّراب.

الوضوء والاغتسال من الجنابة

واستكمالا للحديث عن كيفية الغسل من الجنابة للمرأة والرجل، أشارت الافتاء إلى أن الوضوء يعد من الأجزاء المهمة في الإجابة عن سؤال كيفية الاغتسال في الإسلام، حيث إنّ الوضوء يرفع الحدث وهو الوضوء العادي بنفس طريقة الصلاة، وبعد ذلك يتم تعميم الماء في أصول الشعر، وذلك بإدخال أصابع الشخص بينهم، والقيام بالتخليل حال الشعر الكثيف، حتى يصل الماء إلى منبته، وتكون خطوة غسل الرأس بإدارة الماء 3 مرات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشعر، كما ينبغي إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرة واحدة.