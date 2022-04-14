«عطيات» تطلب الخلع بعد 35 سنة زواج: «بيشرب مخدرات قدام عياله.. وعمره ما اشتغل»

«عطيات» جلست على عتبة محكمة الأسرة برفقة ابنتها الكبرى، وحفيدها يلعب بجانبهما، لتعتقدن باقي النساء اللواتي يجلسن معهن أنها جاءت من أجل ابنتها، وباقتراب «الوطن» منها، لمعرفة سبب تواجدها، قالت: إنها حضرت من أجل أن تتخلص من زواجها بعد مرور 35 عامًا، لأنها لم تريد قضاء ما تبقي من عمرها مع رجل لم يعرف عن المروءة شيء، لتندهش النساء من قرارها، التي اتخذته بعد أن أصبحت جدة بعمر الـ50.

دعوى خلع بعد 35 عاما

بررت «عطيات» سبب دعوى الخلع، وهي تتحدث مع «الوطن»، قائلة: إنها تزوجت عندما كانت طفلة صغيرة في سن 15 عامًا، وبدأت معاناتها مع الحياة مبكرا، لتجد نفسها بين قبضة رجل يكبرها بـ17 عامًا، لا يعرف عن الإنسانية شيءً، يتعاطى المخدرات ليلًا ونهارًا، ويضربها كلما رآها أمامه، وكلما حاولت الدفاع عن نفسها، اشتكاها لعائلتها ليعنفوها، ويجبرونها على تحمل الحياة معه.

زواج دام 35 عاما

أنجبت 5 أطفال وعلى هذا الحال، عاشت «عطيات» معه 35 عامًا في عذاب، أنجبت له 5 أبناء «3 فتيات وولدين»، وكانت تتحمل كل شيء من أجلهم، وكان وضعه يزداد سوءً، ويترك كل وظيفة بحجة أنه يبحث عن الأفضل، ويتركهم بالأيام دون طعام، وكانت تلجأ لأهلها حتى تطعم صغارها، وعندما كانت تعترض على قلة عمله، كان يضربها هي وابنائها، حسب حديث الزوجة.

منعها عن العمل

حاول زواج بناته قصر، ما جعلها تخرج لتبحث عن عمل لتكفي أغراض أطفالها الأساسية، وبعد أن حصلت على عمل ضربها ومنعها عنه حتى لا يقول الناس أنها من تعيل أسرتها وتنهي على رجولته، وعلى مدار السنوات كبرت بناته وكان يحاول جاهدًا أن يزوجهن من أي رجل وهن ما زلن في عمر الـ 14، وكانت تعترض على هذا حتى لا تعيش بناتها نفس ما مرت به، وكان يضربها أمام الجميع، ويجبر بناتها على مقابلة العرسان.

يشرب مخدرات أمام بناته

«عشت معاه عمري كله بحاول أخليه أب كويس لعياله، بس هو كان مغيب، ومش بيفكر في حاجه غير المخدرات، وكان بيشرب قدام بناته ولما ولادي كبروا قالهم اتربوا في الشارع وهو هيعلمكم كل حاجه، ولما اعترض على أسلوبه أو أطلب منه يشتغل يضربني ضرب موت لحد ما الجيران تشيلني من تحت ايديه»، وفقا لـ«عطيات» .

حبسها 3 أيام وأقامت دعوى خلع

أنهت «عطيات» حديثها قبل دخولها للقاضي، بأنها لم تعد تتحمل طريقة وضربه لها، وطريقة تربيته لأولاده، فطلبت منه الطلاق ورفض، وحبسها 3 أيام في المنزل دون طعام، حتى أنقذها زوج ابنتها، وأخدها لمنزله، وبعدها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 77، وما زالت منظورة أمام المحكمة.