عاجل.. حريق هائل بجوار النادي الأهلي في مدينة نصر

حاصرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا هائلا اندلع قبل قليل بمواسير الغاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر بالقاهرة بشارع الطاقة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمواسير الغاز بجوار النادى الأهلي، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وإسعاف، للسيطرة على الحريق، قبل وصول ألسنة اللهب إلى الأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة تحقيقاتها.

وروى أحد شهود العيان لـ«الوطن» أن الحريق اندلع في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء وتسبب في حالة ذعر وهلع بين المارة أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر بالقاهرة، والآن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه باستخدام المعدات وسيارات الإطفاء.