أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بحلوان.. ضربها حتى الموت

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل سيدة على يد زوجها بحلوان، حيث تبين ادّعاء نجل الجاني إصابة زوجة والده في حادث سير على خلاف الحقيقة.

البداية كانت ورود بلاغا لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بوفاة زوجة والده، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة المجني عليها داخل الشقة محل البلاغ وتبين وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

بسؤال المُبلغ قرر بأنه حال سير المتوفية بمحل سكنها اصطدم بها «توك توك»، محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل أقواله وقرر بأن المجنى عليها انفصلت عن والده وحال حضورها لمسكنهما لرؤية أبنائها قام زوجها «والده»، باحتجازها في الشقة وتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها، واكتشف وفاتها متأثرة بإصابتها فقرر اختلاق الواقعة خشية مسائلة والده قانونيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء في أقوال ابنه، أيدها، مشيرا إلى أنه ارتكب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما على خلفية انفصالها وقيامها برفع دعوى خلع ضده، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.