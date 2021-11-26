أمن القاهرة يضبط هاربا من الحبس في 7 قضايا غرامات بقيمة 5 ملايين جنيه

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسـم شـرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «صاحب محل» مقيم بدائرة القسم مطلوب للحبس خلال متابعة الحالة الأمنية بالدائرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وتبين أن «صاحب محل» مطلوب التنفيذ عليه في عـدد 7 أحكام حبس جزئى وغرامات «مبـانـى وإزالة» والمقضي فـيـها بـالحبس وغرامات مالية بلغت «4,900,000 مليـون جنيه»، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.