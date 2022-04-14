لا استقبال ضيوف ولا خروجات.. عادات المسلمين في بنين خلال رمضان

كشفت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد المسلمين في دولة بنين خلال شهر رمضان المعظم، خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، لافتة إلى أن عدد المسلمين في بنين، يصل لنسبة 55% من إجمالي سكانها، وأن العائلات في بنين لا تستقبل ضيوف في بيوتها خلال أيام الشهر الكريم، تجنبًا لضياع الوقت، الذي يمكن أن يقضوه في العبادة.

لا يوجد خروج مع الأصحاب في رمضان

أوضحت مي إيهاب، أن الأصدقاء لا يخرجوا مع بعضهم البعض خلال شهر رمضان، حفاظًا على وقت الشهر الكريم، مشيرة إلى أن مجالس العلم تقام يوميًا طول شهر رمضان، من بعد صلاة الظهر لبعد صلاة العصر، وتسمى مجالس التفسير، مؤكدة أن بنين تتحول لكرنفال كبير خلال شهر رمضان، وتشهد مزيج من الاحتفالات والطقوس في الشوارع والمساجد والبيوت، «بيلونوا كل البيوت والعمارات من برة بألوان مبهجة في شهر رمضان».

وأشارت إلى أن الرجال والنساء والأطفال، يخرجوا في بنين للصلاة في الساحات، التي يصلوا فيها، ويستمعوا لدروس العلم، لافتة إلى أن الأغنياء يوزعوا أقمشة على الفقراء، من أجل تفصيل ملابس العيد.

شاب من بنين يكشف تفاصيل احتفالهم بالشهر الكريم

الدكتور يوسيف عيسى، أحد أبناء دولة بنين تحدث لـ«رمضان في العالم»، عن عادات المسلمين في بنين، خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن دولة بينين من الدول التي تعتز كثيرًا برمضان، لافتا إلى أن غير المسلمين يفرحوا برمضان، ويتفاعلوا مع المسلمين، مضيفًا: «ما يثبت هلال شهر رمضان حتى تتحول جمهورية بنين كلها أطفال ورجال ونساء، بمزيج من الفرحة والبهجة لاستقبال الشهر الفضيل».

وأوضح عيسى، أن غير المسلمين في بنين، يتفاعلوا مع المسلمين ويقدروا المشاعر الروحانية، التي دخل فيها المسلمين خلال الشهر، ويحترموا صيامهم ويستحوا تناول الطعام أمام المسلمين.

وأشار عيسى، إلى أن المساجد تٌفرش وتضاء بشكل جديد خلال رمضان، لافتًا إلى أن الأغنياء يفتحوا بيوتهم للعلماء لالقاء الدروس في رمضان، خاصة مجالس التفسير التي تبدأ من بعد العصر للمغرب، وينصرفوا إلى بيوتهم لتناول الإفطار ويعودوا لصلاة التراويح.