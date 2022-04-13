مطاعم وأماكن للإفطار في شهر رمضان بأسعار تبدأ من 38 جنيها

يأتي شهر رمضان وتكثر العزومات والخروجات والاتفاقات بين الأصدقاء والأحباب للخروج للإفطار في أحد المطاعم أو الأماكن المفتوحة، وقضاء أوقات مميزة مليئة بروحانيات شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرون عن أماكن للإفطار بأسعار مناسبة.

أماكن للإفطار في رمضان بأسعار قليلة

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض المطاعم التي يمكنك زيارتها وأماكن الإفطار في رمضان بأسعار قليلة:

Belmont-Nile Lounge

هو مطعم للأكلات الغربية، ويتميز بأنه كاشف لنهر النيل، ويمكنك من الاستمتاع بالغروب والهواء من جميع النواحي، ويوجد به العديد من الأصناف والأكلات، كما يوجد به وجبة عائلية تكفي من 4 لـ6 أشخاص، وتكلفتها 1100 جنيه، ويقع هذا المكان بشارع عبد العزيز آل سعود - المنيل.

كباب كرموز

يتميز هذا المكان بأنه يضفي أجواء تُشبه المدينة الساحلية، ويوجد العديد من الأصناف لديهم تبدأ من 100 جنيه، ويتواجد هذا المكان في المعادي على كورنيش النيل.

مندي الغزالي

في هذا المطعم استمتع بالإفطار وسط أجواء ملكية، إذ يتم تقديم الأكلات في صينية كبيرة تسمى «التوأم» بسعر 130 جنيها، ويقع هذا المطعم في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين.

بابا زين

هذا المطعم متخصص في تقديم البيتزا فقط بسعر 150 جنيها، ويوجد هذا المطعم في أكتوبر شارع 425 الحي الأول المجاورة الثانية أمام جامعة أكتوبر.

Nile view jewel

يمكنك تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، في مركب في النيل وسط المناظر الطبيعية والإفطار الأوبن بوفيه، ويصل سعر الفرد إلى نحو 250 جنيهًا.

الباخرة نايل كريستال المعادي

يمكنك الاستمتاع بإفطار رمضاني على ضفاف نهر النيل على متن باخرة نايل كريستال بالمعادي، ويبلغ سعر الحجز للفرد 375 جنيهًا.

River bank cairo

يمكنك الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والمناظر الطبيعية الخلابة، وتناول العديد من الأكلات والأصناف المختلفة، بسعر يبدأ من 200 جنيه، ويقع هذا المكان في شارع أبو الفدا- الزمالك، وبكورنيش المعادي أمام أبراج المعادي ستار.

مركب السرايا

يمكنك التمتع بالإفطار في مركب السرايا بداخل النيل وسط مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، ويصل سعر الفرد إلى 350 جنيهًا ويكون الإفطار أوبن بوفيه.

bab tooma

من المطاعم المتخصصة في تقديم الأكل اللبناني مثل الفتوش والحمص والبطاطا وكزبرة ونقانق، بسعر 160 جنيها للفرد، بداخل مول سيتي سنتر ألماظة.

مطاعم سورية

توجد عدة مطاعم سورية مميزة في الدقي مثل أبو أنس السوري، وتبدأ الأسعار من 38 جنيهًا.

أولديش

يعرف أولديش الذي يقع في شارع محمد محمود وسط البلد، بتقديم أشهى الأطباق المصرية الأصيلة، وتبدأ الأسعار من 113 جنيهًا.

فرحات مدينة نصر

يعد مطعم فرحات في مدينة نصر من أوائل المطاعم التي تقدم أجود أنواع المشويات من اللحم البلدي، ويقع في شارع الطاقة خلف النادي الأهلي، وتبدأ أسعار الأطباق الرئيسية من 78 جنيهًا.