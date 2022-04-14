أسباب خفض البنك المركزي السوري الليرة 11% مقابل الدولار

خفض البنك المركزي السوري، أمس، سعر صرف الليرة السورية لتصل إلى 2814 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد بعد أن كان نحو 2500، وهو القرار الذي جعل العملة الوطنية السورية تقترب نسبيا من السعر السائد في السوق السوداء والذي بلغ حتى أمس 3900 لليرة مقابل الدولار، وسط توقعات من خبراء أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار كثير من السلع والمنتجات.

وتواجه العملة السورية بالأساس صعوبات منذ عام 2011، أي عندما انطلقت الاضطرابات الأهلية التي اجتاحت سوريا، والتي تسببت في مشكلات اقتصادية كبيرة، كانت أشد قسوة من دول عربية أخرى مر عليها قطار الاضطرابات.

سياق قرار البنك المركزي السوري بخفض قيمة الليرة

وذكرت قناة العربية، في تقرير يرتبط بسياق قرار البنك المركزي السوري خفض قيمة الليرة، أن السوريين على مدار سنوات الحرب الـ11، قاموا بالاعتماد على الدولار في الاقتصاد السوري، وذلك لتجنب أي مخاطر جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية وكذلك معدلات التضخم.

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 من فبراير الماضي، لتفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد السوري والليرة السورية، نتيجة اعتماد الاقتصاد السوري بصفة أساسية على الاقتصاد الروسي والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الخفض الأخير لليرة السورية ليرفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 11% تقريبًا عن السعر الذي كان سائدًا من قبل لليرة مقابل الدولار.

أسباب خفض العملة السورية مقابل الدولار

البنك المركزي السوري أوضح أن خفض سعر الليرة السورية يرتبط بمجموعة من العوامل الموضوعية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية التي أفرزتها حرب روسيا وأوكرانيا، والتي أهم ملامحها ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع أسعار نقل معظم السلع، ما جعل الأسعار ترتفع بطبيعة الحال داخل السوق السورية.

ولفت البنك إلى أن السعر الجديد لليرة ينطبق على الحوالات التي تأتي من المنظمات الدولية غير الحكومية والحوالات التي ترد عبر شركة وسترن يونيون العالمية، والهدف من ذلك تعزيز قدرة هذه المنظمات على العمل داخل سوريا، وتشيجع إرسال الحوالات إلى البلاد عبر شبكات التحويل الرسمية.

وذكر البنك المركزي أن رفع سعر الدولار مقابل الليرة ينطبق كذلك على نشرة أسعار الصرافة في الجمارك والطيران، والتي تحصل على رسومها بالعملة الأجنبية.

وتوقع الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد، في تصريحات لجريدة الوطن السورية، أن يتسبب القرار في ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.