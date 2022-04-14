حكم استخدام السواك في تنظيف الفم والأسنان أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب

«حكم السواك فى رمضان».. سؤال ردده كثير من الصائمين طوال الشهر الكريم، وفى الإجابة عن هذا التساؤل توضح دار الإفتاء المصرية بأنه من الأمور المستحبة للصائم.

حكم استعمال السواك في الصيام

وأجازت دار الإفتاء في فتواها حول حكم السواك في رمضان أن للصائم حق استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، لافتة إلى استعمال السواك فى رمضان من السنن المؤكَّدة في حق الصائم، ويُفضل استعماله كلما دعت الحاجة لذلك.

أداب استعمال السواك في رمضان

وحكم استخدام السواك في رمضان، له آداب إسلامية حرصت دار الإفتاء المصرية على مراعاتها، وأبرزها عدم استعمال السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة، واستندت دار الإفتاء فى هذه الآداب إلى أن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه، وغسل السواك بعد الاستعمال.

دار الإفتاء المصرية

واستعمال السواك في رمضان وفقا لدار الإفتاء المصرية، يستحب أن يكون في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وكره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم، وفقا للحديث الشريف الذي أكد أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، ومعناه حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال، توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته، لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.