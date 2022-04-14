الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن عدم استقرار سياسي: «خطر علينا»

قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، إن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل يشكل خطرًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الجميع يعانون من هذه الحالة.

هرتسوج: ما يقوله «عودة» صعب رؤيته

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أكد الرئيس الإسرائيلي على أن كل شخص عاقل في إسرائيل يعي ما يقوله، مضيفًا أنه من الصعب رؤية عضو الكنيست الإسرائيلي «أيمن عودة» رئيس القائمة العربية المشتركة وهو يدعو العرب داخل إسرائيل إلى ترك مناصبهم في المؤسسات الأمنية.

ورد الرئيس الإسرائيلي هرتسوج على ما صرح به عودة بأن العرب في إسرائيل اندمجوا في جميع المجالات الحياتية، مشددًا على حتمية استمرار هذا الأمر.

وفي إطار حديث للهيئة الإسرائيلي فند هرتسوج ما وصفته الهيئة بـ«الشائعات والأكاذيب» المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بشأن الحرم القدسي الشريف.

وقال هرتسوج إن «تل أبيب» تحافظ على الوضع الحالي، وأنه أوضح ذلك خلال لقاءاته مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي التقى به في العاصمة الأردنية عمان، بالإضافة إلى قادة آخرين.

هرتسوج: الشائعات تهدف إلى تضليل الجمهور وتأجيج الخواطر

ووصف الرئيس الإسرائيلي ما يدور بـ«الشائعات» التي تهدف إلى تضليل الجمهور وتأجيج الخواطر، موجهًا نداء بالامتناع والابتعاد عن الاستفزازات. وجاءت تلك التصريحات خلال مأدبة إفطار أقيمت أمس على شرق قادة في الوسط العربي بإسرائيل.

الشيخ زياد أبو مخ المدير العام للدائرة الإسلامية بقسم الطوائف بوزارة الداخلية الإسرائيلية أعرب خلال الإفطار عن أمله في أن يستتب الأمن والهدوء في القدس المحتلة و«كل البلاد»، وبعث تهنئة إلى جميع المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.