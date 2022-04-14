جيش الاحتلال يقتحم القدس وبعض المدن وسقوط 4 شهداء فلسطينيين

اشتباكات بين الشعب الفلسطيني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس وبعض المدن الفلسطينية، بسبب دعوات بعض اليهود الإسرائيليين لإقامة طقوس مراسم عيد الفصح داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يرفضه تماما الشعب الفلسطيني، ويعتبره اعتداء واضح وصريح.

سقوط 4 شهداء فلسطينيين

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المدن الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، منها «نابلس، رام الله، طولكرم، القدس، جنين، سلواد، نور شمس، طوباس، عرابة، الخليل، برقين»، بحسب ما نشرته «غزة الآن»، الأمر الذي أسفر عنه سقوط 4 شهداء، وعدد من المصابين.

الرد الإسرائيلي الرسمي

وعلى الرغم من وجدات دعوات إسرائيلية لإقامة مراسم قرابين عيد الفصح الذي يبدأ مساء الجمعة، ويستمر لمدة أسبوعين، داخل المسجد الأقصى، إلا أن الجانب الرسمي نفى تماما ذلك، إذ وجه رئيس الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة بأنه لا توجد أي نية لعمل ذلك.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلة عمرها 15 عاما، بعد مداهمة منزلها بمخيم نور شمس بطولكرم، بحسب «غزة الآن»، وخوفًا من زيادة الاشتباكات نشرت إسرائيل قوت خاصة في شوارع القدس للتعامل السريع في حدوث أي رد من الفلسطينيين.

الفصائل الفلسطينية تدعو أبناءها لحماية الأقصى

ومن جانبها، دعت الفصائل الفلسطينية، جميع أبناء فلسطين لسرعة الزحف للمسجد الأقصى، قبل يوم الجمعة، لحمايته ضد أي محاولات من الإسرائيليين لآداء مراسم عيد الفصح داخل المسجد الأقصى، كما دعت عناصر المقاومة للإلتفاف معًا للدفاع عن القدس.

وتداول نشطاء ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تبين اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن الفلسطينية، وكذلك لشكل الاشتباكات بين الطرفين، والتي أسفرت عن سقوط 4 شهداء برصاص قوات الاحتلال، وإصابة عدد من الفلسطينيين، وما زالت الاشتباكات بين الطرفين مستمرة، ومن المتوقع أن تتصاعد مساء الجمعة في عيد الفصح.