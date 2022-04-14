قبل انطلاق قمة المناخ.. افتتاح مشروعات في شرم الشيخ بقيمة مليار جنيه

تشهد شرم الشيخ طفرة في كل قطاعات المدينة، إذ يُجري إنشاء مشروعات في مجالات الطرق والنقل والبنية التحتية والإسكان، والانتهاء منها قبل انطلاق قمة المناخ، حيث ستكون مدينة جديدة وخضراء بنهاية 2022، بحسب تأكيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بعملية تطوير شرم الشيخ، ويتابع استعدادات المدينة لاستقبال مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل، بحضور 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجمالي الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ التي يجري تطويرها تصل إلى 30 كيلو متر في كل المناطق والأحياء، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطوير الطريق الدائري الذي أصبح علامة مميزة لمدينة شرم الشيخ بطول 27 كيلو مترا.

زراعة مساحات خضراء

وتابع أنه جرى صرف ما يقرب من 5 ملايين جنيه لتطوير الطرق وتجميل الأحياء، وزراعة مساحات خضراء، بالإضافة إلى إقامة أكبر حديقة ذكية في شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أنه جرى تخصيص 120 ألف متر مربع لإقامة محطتين شحن السيارات بالكهرباء، في إطار تطبيق منظومة المدينة الخضراء، وسيتم افتتاح هذه المشروعات قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.

مليار جنيه قيمة المشروعات

وأكد اللواء خالد فودة أن إجمالي المشروعات التي يجري تنفيذها في شرم الشيخ بلغت قيمتها نحو مليار جنيه تقريبا، وتشمل إنشاء مجلس مدينة ذكي، وحديقة خضراء، وإنشاء محطتين لشحن السيارات بالكهرباء، ورصف وتطوير 30 كيلو متر طرق، وتطوير السوق التجاري القديم، وشراء 300 أتوبيس وسيارة تعمل بالكهرباء قبل قمة المناخ، وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة لإنشاء قرية للتراث البدوي بمضمار الهجن.