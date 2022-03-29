محمود محيي الدين: «نسابق الزمن لتقديم قمة المناخ على أكمل وجه»

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن الرئيس السيسي وجّه الفريق المصري المسؤول عن تنظيم قمة المناخ المقبلة، بأهمية التنفيذ والتطبيق وليس تقديم الوعود، متابعا: «نسابق الزمن في تقديم قمة المناخ على أكمل وجه».

قمم المناخ الماضية كانت مليئة بالوعود

وأشار محمود محيي الدين، خلال كلمته عبر تقنية الزووم، بمؤتمر جامعة عين شمس العلمي العاشر، إلى أن القمم الماضية كانت مليئة بالوعود والتعهدات.

وأكد محمود محيى الدين، أنه من المهم خلال ولايته الربط بين جهود الحكومات من جانب وجهود الأطراف غير الحكومية المختلفة، مؤكدا أنه من المهم تفعيل جهود القطاع الخاص في مواجهة التغيرات المناخية، متابعا: «التحدي الحالي يتطلب تضافرًا لجهود القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التنمية ووكالات الأمم المتحدة».

190 دولة تشارك في قمة المناخ المقبلة

وأوضح أن هناك 190 دولة تشارك في القمة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتكاتف جميعها لتقديم قرارات وتعهدات مهمة للحد من التغيرات المناخية، قائلا: «المناشدة للعالم خلال القمة أن نكون منفذين ولا نقدم وعودا فقط، ومن الضروري الاستفادة من التجربة البريطانية في تفعيل دور الجامعات في توعية الطلاب بأهمية قضايا المناخ والرؤية المصرية للتعامل معها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».

ونوه رائد المناخ بأهمية ربط البحث العلمي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة من جانب، والسياسات العامة والتأثير على العمل الدولي في مجال تغير المناخ من جانب آخر، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات في نشر المعرفة وتعليم قضايا المناخ.