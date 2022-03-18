«تجارة حلوان» تطلق مبادرة «بنك الأفكار الخضراء» قبل مؤتمر المناخ

أطلقت كلية التجارة جامعة حلوان، مبادرة «بنك الأفكار الخضراء»، تحت شعار «فكر بالأخضر» في إطار استعداد كل مؤسسات الدولة لمؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد بشرم الشيخ بنهاية عام 2022، وأكدت الدكتورة أماني فاخر، عميدة الكلية، أن الهدف من المبادرة تجميع للأفكار المبتكرة في مجال البيئة، مع نشر الوعي البيئي بين الطلاب والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

تخصيص جوائز مالية للأفكار الفائزة

أضافت «أماني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجر تقييم كل الأفكار، عن طريق لجنة متخصصة، واختيار أفضل 5 أفكار، ليتم تطويرها بشكل نهائي، وتقديمها للجهات المعنية ومتخذي القرار، عن طريق أصحاب الفكرة لتطبيقها على أرض الواقع، موضحة أنه سيجر تخصيص جوائز مالية للأفكار الفائزة، ويجر التقديم من خلال الإستمارة الإلكترونية.

وأكدت عميدة الكلية، أن الفئات المستهدفة من المباردة، هي أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية والطلاب سواء البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا بمختلف التخصصات وخريجي الكلية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي البيئي للفئات المستهدفة والترويج للمؤتمر الخاص بالمناخ وتفعيل خطة عمل متكاملة للأفكار الفائزة.

تأتي في إطار استراتيجية الكلية لإنشاء حاضنات أعمال

قالت الدكتورة نور الإيمان حلمي، مدرس الاقتصاد بالكلية، بدورها، إن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الكلية لإنشاء حاضنات أعمال لتبني الأفكار الريادية في المجالات البيئية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها وإبتكار أعمال تخدم المجتمع.

وأضافت «نور الإيمان» لـ«الوطن»، أن هذه المبادرة ستفرز أكثر من أثر إيجابي مثل المشاركة الفعالة من جانب الطلاب والخريجين والبحث عن الأفكار المبتكرة وتوظيف المعارف والمهارات التي تم دراستها تجاه حل المشكلات البيئية التي تواجه المجتمع المصري.