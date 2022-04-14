غادة طلعت عن ظهورها في المسلسلات دون مكياج: «بجري ورا الدور الحلو»

علقت الفنان غادة طلعت، على ظهورها دون مكياج في أدوارها الأخيرة في دراما رمضان، مثل الاختيار 2، والمشوار، موضحةً: «اتعودت إني أبقى من غير ميكب، أنا بجري وراء الدور الحلو والصعب، وشخصية سميرة في مسلسل المشوار مش شريرة، وعندها ظروف اقتصادية صعبة وتعمل في مصنع ملح، لكن دينا الشربيني حصلت على مكانها، وبالتالي فإنها تخوض صراعا على البقاء».

وأضافت طلعت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الشخصية لديها مشاعر متناقضة، وهو ما يظهر في بكائها وشراستها في الصراع.. الدور صعب للغاية، لأن الشخصية تبدو شريرة وتفتعل الشجار، لكنها غير ذلك في الحقيقة».

وتابعت الفنانة: «سميرة إنسانة لديها مشاعر متناقضة في نفس الكادر، وبالتالي فإن هذا الأمر مختلف تماما»، موضحةً أن المسلسل جرى تصويره في مكان به الكثير من الفتيات العاملات بالمصانع، وهو ما ساعدها على إجادة الشخصية: «مخرج المسلسل محمد ياسين كان حريص إننا منعملش ميكاب، عشان الناس دي أصيلة وشقيانة، ووقت الخناقة بيني وورد، كان العاملات بيفصلوني عن دينا الشربيني».

تفاصيل المشاركة في مسلسل المشوار

وكشفت الفنان غادة طلعت، تفاصيل مشاركتها في مسلسل المشوار، الذي ينافس به الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022، موضحةً: «جالي مكالمة من المخرج المنفذ عصام سليمان، وقال لي إن المخرج محمد ياسين رشحها للمسلسل، فوافقت على الفور، بسبب رغبتي في العمل مع محمد ياسين».

ردود الأفعال على المسلسل فرحتني جدا رغم صغر مساحة الدور

وأردفت: «دوري لم يحصل على مساحة كبيرة، لكن الشخصية صعبة جدا، والمخرج قالي اخترتك لدور شكله عادي، لكن محتاج لممثلة مش عادية، لأن المشاهد مكثفة وفيها مشاعر متناقضة».

وتابعت: «ردود الأفعال على المسلسل فرحتني جدا، ومعرفش المخرج اختارني ليه، لكنه شافني في أكتر من حاجة، منها مسرح سينما مصر، وكنت أجسد شخصيات كثيرة ما بين الكوميدي والتراجيدي».

لم تكن تتخيل أن تحصل على ردود فعل كبيرة من الجمهور

وأتمت، أنها لم تكن تتخيل أن تحصل على ردود فعل كبيرة من الجمهور، بعدما نجح دورها في مسلسل الاختيار الموسم الماضي: «فوجئت برد فعل الجمهور على مشاركتي في المسلسل، الناس مقدرة تاريخ محمد ياسين ونجومية محمد رمضان».