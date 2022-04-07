غادة طلعت بعد مشاركتها في المشوار: «متوقعتش إن حد هياخد باله من الدور»

حصدت الفنانة غادة طلعت على إشادات واسعة من قبل الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها في مسلسل المشوار الذي يعرض بالسباق الرمضاني الحالي 2022، بشخصية «سميرة» وهي إحدى العاملات في مصنع الملاحات والذي تعمل به دينا الشربيني.

وأعربت غادة طلعت عن سعادتها الشديدة بعد نجاح الدور الذي قامت به، وردود أفعال الجمهور، إذ قالت في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا مبسوطة جدا بردود الأفعال، متوقعتش إن حد هياخد باله من الدور أصلًا»، مضيفة أنها أصبحت تشعر بمسئولية كبيرة في اختيار أدوارها بعد مشاركتها السنة الماضية في مسلسل الاختيار 2.

غادة طلعت تكشف كواليس اختيارها في مسلسل المشوار

وكشفت عن كواليس اختيارها للدور، قائلة: «اللي رشحني للدور المخرج الكبير محمد ياسين، أثناء وجودي في لبنان لتصوير عمل آخر، اتواصل معي المخرج المنفذ وأخبرني أن ياسين اختارني لدور سميرة، وقبل ما أعرف تفاصيل الدور إي أو حجمه وافقت، وقولتله أنا موافقة على أي حاجة مع محمد ياسين حتى لو جملة، لأني كنت حابة أخد شرف الوقوف أمام كاميرا محمد ياسين».

«طلعت»: دينا الشربيني ممثلة محترفة

أما عن كواليس مشهدها مع الفنانة دينا الشربيني في المصنع إذ قامت بافتعال خناقة معها وضربها، أوضحت: «دينا ممثلة محترفة جدا، وقبل المشهد سألتها تحبي نعمل الموضوع إزاي لأني كنت خايفة جدا من فكرة العنف وإني أضرب حد قالتي براحتك خالص، وبالفعل عملنا المشهد حقيقي وعدناه 8 مرات وكانت بتقع بنفس القوة».

وذكرت أنها حققت المعادلة الصعبة بالمشاركة في مسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد ياسين، مشيرة إلى أنها خرجت من هذه التجربة بفنان كبير متواضع وبسيط مثل محمد رمضان.

محمد رمضان يدعم غادة في المشوار

كما أضافت أن الفنان محمد رمضان كان يدعمها طول الوقت أثناء التصوير حتى أنه قام بإهدائها «شيكولاتة» بعد انتهائها من مشهدها معه، مشيرة: «رمضان جه قبل التصوير قالي إذيك يا أمي وكان فكرني سيدة من العاملات الحقيقيات في المصنع لأننا كنا بنصور وهم وسطنا، واتفاجأ لما عرف إني ممثلة فضل يضحك وكان متحمس جدًا».