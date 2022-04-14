المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية لـ4 دول عربية

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية لمصدري الصناعات الغذائية المصريين إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو 2020 بمشاركة مستوردين من «فلسطين - سوريا - العراق - الأردن»، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري فى عمان، ونقابة تجار المواد الغذائية فى الأردن وغرفة تجارة عمان وشركة كونسبت، بعد النجاح الكبير للبعثات التي نظمها المجلس إلى كينيا، وتنزانيا، وأوغندا.

بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى دول «الأردن - فلسطين - العراق - سوريا»

ولأول مره ينظم المجلس بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى مجموعة دول «الأردن - فلسطين - العراق - سوريا»، حيث تمثل صادرات مصر الغذائية المصنعة إلى تلك الدول فى عام 2021 حوالى 600 مليون دولار محققة نسبة نمو 26% مقارنة بصادرات عام 2020 وتمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار فى عام 2021.

لا توجد أي عوائق على تصدير أي من المنتجات المصرية الغذائية

وتتمتع المنتجات المصرية بمميزات كثيرة فى تلك الأسواق أهمها قرب المسافة وتكاليف النقل والشحن الجيدة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المصدرة، بجانب الاتفاقيات التجارية سواء اتفاقية التجارة العربية او أغادير مع الأردن بحيث تسمح بمميزات جمركية للسلع المصرية، ولا يوجد أي عوائق على تصدير أي من المنتجات المصرية الغذائية إلى تلك الدول، بجانب الدعم الكبير من شركاء المجلس في الأردن وتلك الدول.

ومن المستهدف مشاركة حوالى 250 مستوردا من الدول الأربعة متخصصين في مجال الصناعات الغذائية.