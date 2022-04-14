أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 أبريل في الأسواق

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، في الأيام السابقة لأهميتها في التأثير على أسعار الشقق في مختلف المناطق، حيث شهدت الأسعار اختلاف مقارنة بالأيام السابقة، فسجل سعر طن حديد عز 20 ألف جنيه.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة أسعار مواد البناء المختلفة تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس الموافق 14 أبريل بين 19700 و20000 للطن الواحد، كما يلي:

سجل سعر طن حديد عز 20000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 19700 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه.

تراوح سعر طن حديد المراكبي بين 19700 جنيه، حتى 20000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين بين 20000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي 19700 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 19700 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 19700 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

اختلفت أسعار الأسمنت في الأسواق بين 1330 جنيها إلى 1355 جنيها، على النحو التالي:

سجل سعر طن الأسمنت في شركة المنيا للأسمنت 1330 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل بين 1330 جنيها و1340 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة لافارج للأسمنت 1350 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة العريش للأسمنت بين 1340 جنيها و1350 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت سيناء 1340 جنيها

سجل سعر طن الأسمنت في شركة مصر للأسمنت قنا 1340 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1340 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1330 جنيها لـ«النصر»، أما الحديد المسلح سجل سعر 1355 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان بسعر 1350 جنيها.