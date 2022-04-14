«اتحاد الصناعات»: توقعات بانخفاض أسعار الحديد في مصر مايو المقبل

توقع أيمن العشري، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، أن تشهد أسعار الحديد انخفاضا نسبيا خلال الفترة المقبلة، في السوق المحلية، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الأسعار الحالية التي تبيع بها مصانع الحديد المحلية «عادلة» لأنها مرتبطة بارتفاعات في تكلفة المدخلات، التي يتم استيراد أغلبها من الخارج.

وأشار «العشري» الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة «العشري للصلب»، إلى أن المصانع تحاول استيعاب الزيادات التي تطرأ على المدخلات، متوقعا أن يشهد شهر مايو هدوءا نسبيا في الأسعار محليا.

تحديد القيمة العادلة لسعر الحديد

وأضاف أن منتجي الجديد حضروا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس الأربعاء، حيث تم توجيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإجراء دراسة لتحديد القيمة العادلة لسعر الحديد والأسمنت في السوق.

وأشار وكيل غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المشكلة تكمن في الأحداث العالمية التي أدت إلى زيادات غير مسبوقة في مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الشحن، لافتا إلى أن أسعار الحديد الحالية تعبر عن التكلفة الحقيقية.

مدبولي يجتمع بكبار مُصنّعي الحديد والصلب

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان و، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما ضم الاجتماع عدد من أبرز منتجي الحديد كان على رأسهم أيمن العشري، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، وجمال الجارحي رئيس الجارحي للصلب، حيث أوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيراً إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد، وفقا لبيان مجلس الوزراء.