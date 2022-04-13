أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 13-4-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار الاهتمام بأسعار مواد البناء التي تؤثر على أسعار الشقق السكنية، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الأسمنت بمختلف الشركات، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، وذلك على النحو التالي:

تراوحت أسعار الأسمنت في الأسواق بين 1330 جنيهًا حتى 1355 جنيهًا، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

جاء سعر طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1330 جنيهًا لـ«النصر»، أما الأسمنت المسلح سجل سعر 1355 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة المنيا للأسمنت 1330 جنيهًا.

أما سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل تراوح بين 1330 جنيهًا و1340 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة لافارج للأسمنت 1350 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان 1350 جنيهًا.

وأسمنت السويدي سجل سعر الطن منه، 1355 جنيهًا.

أما الأسمنت الخاص بشركة مصر للأسمنت قنا، سجل الطن منه سعر 1340 جنيهًا.

وفي الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سجل سعر طن الحديد 1340 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت وادي النيل 1370 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان بسعر 1410 جنيهات حتى 1420 جنيهًا.

أسعار الحديد في الأسواق اليوم

واختلفت أسعار الحديد حيث سجل سعر الطن من حديد عز 20 ألف جنيه، كما سجل طن حديد بشاي 20 ألف جنيه، واستقر سعر طن حديد العتال عند 19700 ألف جنيه، أما سجل سعر طن الحديد بشركة المعادي 19700 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد سرحان 19700 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن حديد عطية 19700 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد عشري 19700 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد الكومي 19700 ألف جنيه.