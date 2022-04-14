عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر المبارك 2022 ونهاية شهر رمضان

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على موعد عيد الفطر المبارك 2022، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية بالنسبة لموعد انتهاء شهر رمضان، لافتا إلى أنه متبقى على نهاية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك 16 يومًا من الآن، وأن شهر رمضان 2022 سيكون كاملًا العام الجاري، وأنه من المقرر أن يكون الأول من شهر مايو المقبل نهاية الشهر الكريم.

16 يومًا متبقية على أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد عيد الفطر المبارك 2022 سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 2 مايو المقبل، لافتًا إلى أن المواعيد التي جرى الإعلان عنها تكون وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي في هذا الشأن، وأن هناك تنسيقًا تامًا مع الجهات المعنية ممثلة في دار الافتاء المصرية وكذلك هيئة المساحة لرؤية أهلة الشهور العربية والدينية.

استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2020: 30 أبريل الجاري

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرأي النهائي لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2022 يكون لدار الإفتاء المصرية وذلك بعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 هجريا يوم السبت الموافق 29 رمضان الموافق 30 أبريل الجاري، لافتا إلى أن موقع استطلاع الأهلية يكون بالتنسيق بين علماء دار الإفتاء والمركز القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة والمحافظة، وأن هناك عددًا من الاشتراطات لرؤية واستطلاع الهلال، أبرزها أن تكون أماكن الاستطلاع بعيدة عن العمران والمصانع والأضواء.