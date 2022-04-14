وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة «رايرسون» الكندية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد من جامعة رايرسون الكندية الذي يزور القاهرة حاليًا، استعدادًا لافتتاح فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، بحضور الدكتور جينيفر سيمبسون الرئيس الأكاديمي لجامعة رايرسون بكندا، ومدير فرع الجامعة بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وكندا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية، مشيرًا إلى أن كندا تأتي في مقدمة الدول التي تم الاتفاق معها على إنشاء مُجمع لعدد من أهم فروع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى نجاح مشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، كأحد الروافد الجديدة والمُتميزة التي تُتيح فرص للحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي، من خلال شراكات عالمية مع كُبرى الجامعات الدولية على أرض مصر، بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

ولفت الوزير إلى أن التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يعُد استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالشراكة مع الجامعات المرموقة عالميًا؛ لتقديم تعليم راقٍ لا يقل في جودته عن التعليم الذي يُقدم في الجامعة الأم.

جامعة رايرسون ستُشرف على البرامج الأكاديمية

ومن جانبه، أكد الدكتور جنيفر سيمسون، على أن إنشاء فرع جامعة رايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة سيُتيح الفرصة للطلاب في مصر ومختلف دول المنطقة، للاستفادة من تجربة الدراسة بالجامعات الكندية، لافتًا إلى أن جامعة رايرسون ستُشرف على البرامج الأكاديمية وجودتها ومُتطلبات القبول، وتقديم تلك البرامج بنفس النهج الذي يُقدم للطلاب في كندا، مع الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وموظفين كنديين تحت إشراف جامعة رايرسون، موضحًا أن الجامعة تتبنى ثقافة الابتكار والإبداع والمواكبة المستمرة للتغيرات في العالم، فضلًا عن أنها تغرس في الطلاب مهارات التفكير الخلاق والمرونة والرغبة في التطور المستمر.

مؤسسة الجامعات الكندية تم إنشاؤها عام 2018

جدير بالذكر أن مؤسسة الجامعات الكندية تم إنشاؤها عام 2018 وفقًا لقانون 162 لسنة 2018، بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وتضم فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ويعُد ذلك أحدث فرع جامعي تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2021، وتُقدم الجامعة لأول مرة برامجها الأكاديمية المُبتكرة في مصر من خلال كليتين، هما كلية الاتصالات والتصميم التي تغطي برامجها الإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي والأزياء، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية ببرامجها الشهيرة في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وهندسة الحاسب الآلي.

حضر اللقاء، السيد تود كارمايكل المدير التنفيذي لكلية الاتصالات والتصميم في شئون التخطيط الاستراتيجي والتطوير والمسؤول حالياً عن إدارة الأنشطة الدولية لجامعة رايرسون، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية بالوزارة.