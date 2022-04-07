تعرف على موعد وقفة عيد الفطر المبارك 2022

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور جاد القاضي، موعد وقفة عيد الفطر المبارك 2022 للعام الميلادي الجاري.

وقال إن «وقفة عيد الفطر ستكون يوم الأحد الموافق 1 مايو المقبل 2020، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية»، لافتا إلى أن المعهد انتهى من من كافة الحسابات للشهور العربية قبل موعدها بفترة، مؤكدا أن المعهد يمتلك القدرات والإمكانيات البشرية المتميزة التي تؤهل المعهد للحسابات بدقة.

موعد وقفة عبد الفطر المبارك 2022: الأحد 1 مايو

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شهر رمضان 2022 سيكون 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية، لافتا إلى أن موعد وقفة عبد الفطر المبارك 2022 ستكون بعد يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2022، مؤكدا أن موعد عيد الفطر المقبل سيتم تحديده يوم الرؤية الموافق 29 رمضان الجاري، وذلك بالاشتراك بين علماء المركز القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة التابعة للمحافظة التي يقع بها موقع استطلاع الهلال.

وقفة عيد الفطر المبارك 2022

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة، أن أي قرارات تتعلق بالإجازات الرسمية المتعلقة بالأعياد ووقفاتها هي قرارات دولة ومركزية وليست قرارات فردية لمؤسسات، لافتا إلى أن أي قرار لمجلس الوزراء يتعلق بإجازات الأعياد والمناسبات المختلفة يسري على المؤسسات التعليمية الجامعية كباقي مؤسسات الدولة، وذلك كوقفة عبد الفطر المبارك 2022 وعيد الفطر المبارك ووقفة عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى وكذلك عيد القيامة المجيد وعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات.