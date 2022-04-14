«فايزر»: الجرعة المعززة من لقاحنا تمنع إصابة الأطفال بأوميكرون

أعلنت شركة فايزر الأمريكية ومختبرات بيونتيك الألمانية، أن الجرعة المعززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد قادرة على حماية الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا من المتغير أوميكرون.

وتابعت فايزر، أن التجارب الأخيرة تظهر أن الجرعات المعززة من لقاحها تحمي بشكل فعال الأطفال في العمر المذكور من أوميكرون؛ بشرط أن يكونوا أصحاء، وفي بيان صحفي، قالت الشركتان إن تجاربهما في المرحلة الثالثة حصلت على بيانات من 140 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا تلقوا جرعة معززة بعد 6 أشهر تقريبًا من تلقيهم لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا المكون من جرعتين.

10 آلاف طفل يشاركون في التجارب السريرية

وذكر البيان، أنه في حين أظهر جميع المشاركين زيادة ملحوظة في الحماية، أكد 30 من المشاركين في التجربة زيادة في الأجسام المضادة المعادلة للأوميكرون بنسبة 36 مرة مقارنةً بأولئك الذين تلقوا الجرعة الأصلية فقط، وتابع أن أكثر من 10 آلاف طفل دون سن 12 عامًا شاركوا في التجارب السريرية لفحص تأثير لقاح فايزر على الأطفال دون ملاحظة أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

طلبات لتلقيح الأطفال بجرعة معززة

وبحسب موقع إذاعة صوت أمريكا، تخطط كل من فايزر وبيونتيك للتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام الطوارئ الأمريكي لجرعة معززة في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما في الأيام المقبلة، مع تقديم طلبات إضافية إلى الوكالات التنظيمية العالمية، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعة ثالثة من لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، و5 و11 عامًا ويعانون من نقص المناعة.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منح جرعة معززة ثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.