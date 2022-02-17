مستشار الرئيس: «فايزر» اللقاح الوحيد المتاح للأطفال حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا كانت قليلة، لكن مع ظهور المتحورات الكثيرة حتى الوصول إلى متحور أوميكرون زادت نسب إصابة الأطفال وما زالت الأعراض المرضية قليلة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «كلما كبر الإنسان في السن زادت الأمراض المصاحبة وهو ما يؤدي إلى زيادة تأثره بالمرض، ولذلك كانت التداعيات الخاصة بالمرض تكون أخطر لدى كبار السن».

إجراء تجارب سريرية على الأطفال والحوامل للحصول على لقاحات كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «في بداية ظهور التطعيمات، تمّ تخصيصها لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، وفي الفترة الاخيرة وُجد أن نسب الإصابة في الأطفال والفئات العائلية المختلفة عالية وبدأ تدريجيا إجراء التجارب السريرية على الأطفال والحوامل وفئات أخرى».

اللقاح الوحيد المتاح للأطفال

وأردف محمد عوض تاج الدين: «كنا نتحدث عن عدم وجود ما يثبت سلامة اللقاح على الأطفال والحوامل والمرضعات لكن ثبت الآن أنها آمنة لهذه الفئات، لذلك بدأ العالم كله يتجه نحو فئات عمرية أقل وبدأت مصر تطعيم الأطفال من 12 سنة وكل الجرعات التي يحصل عليها الأطفال خضعت للتجارب السريرية، كما حددت الوزارة اللقاحات التي يمكن أن يحصل عليها الأطفال وهي فايزر ثم يتم تجربة أنواع أخرى من اللقاحات».