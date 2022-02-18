أمريكا ترسل 2.1 مليون جرعة من «فايزر» إلى مصر.. الاثنين المقبل

أرسلت الولايات المتحدة، أمس الخميس، 5.2 مليون جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا إلى مصر ونيجيريا، وقال مسؤول رفيع في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، طالباً عدم كشف اسمه، إن مصر ستحصل على 2.158.650 جرعة، ونيجيريا ستحصل على 2.999.880 جرعة، يتوقع أن تصل يوم الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

دعوة الكونجرس بالكامل لحضور خطاب «حالة الاتحاد» في 1 مارس المقبل

وأكد المسؤول الأمريكي، أن اللقاحات وزعت بدون شروط، فيما قال مسؤولون، أمس الخميس، إن الكونجرس الأمريكي، سيكون مدعوا بالكامل إلى خطاب «حالة الاتحاد»، المقرر في 1 مارس المقبل، الذي سيلقيه رئيس البلاد جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات الأمريكية، قلصت في العام الماضي 2021، عدد المدعوين لـ خطاب «حالة الاتحاد»، إلى 200 بسبب «كورونا».

الصين تسجل 40 إصابة محلية العدوى بـ «كورونا».. و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ «كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الخميس، دون ان تسجل البلاد، حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»الصينية، في تقرير يومي، إن 22 حالة تم تسجيلها في منغوليا الداخلية، و9 حالات في لياونينج، و4 حالات في كل من جيانجسو وقوانجدونج، وحالة في يوننان، مشيرة إلى تسجيل 47 حالة إصابة وافدة بـ الفيروس في 8 مناطق.

ارتفاع مجموع حالات الوفاة بالفيروس إلى 7283 حالة وفاة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، اليوم الجمعة، 10931 إصابة بـ«كورونا»، و45 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1755806 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 7283 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، قررت في وقت سابق، تمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم ساعة واحدة حتى العاشرة مساء، بدءا من عطلة الأسبوع المقبلة، وسيتم تطبيق التدابير المخففة بدءا من غدا السبت حتى 13 مارس المقبل، مع بقاء سقف التجمعات الخاصة كما هو عند 6 أشخاص.

تأجيل تطبيق تصريح اللقاح للمراهقين في كوريا الجنوبية

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-كيوم»، اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت تأجيل تطبيق تصريح اللقاح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لشهر واحد ودخوله في حيز التنفيذ ابتداء من1 أبريل المقبل، حيث يتطلب نظام تصريح اللقاح إثباتا للتطعيم أو نتيجة اختبار سلبية لاستخدام أنواع معينة من المرافق العامة.

عربيا، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس الخميس، تعميما لشركات الطيران العاملة، يقضي بالسماح لجميع الركاب بمغادرة البلاد، دون أي اشتراطات صحية تتعلق بـ«كورونا»، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدول التي تتم المغادرة إليها، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد المقبل.