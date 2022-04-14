أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال.. «اعرف العناوين ومواعيد العمل»

من حين لآخر يسعى العديد من الآباء والأمهات إلى قضاء أوقات مميزة مع أبنائهم في الخارج ويخصصون وقتا لذلك ويخرجون للتنزه، لذا يبحثون عن أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال، وتوجد الكثير من الأماكن التي يلقى فيها الأطفال سعادتهم ويمارسون طقوسا تسعدهم ويلعبون ويمرحون في عطلاتهم الرسمية أو أيام الإجازة أو نهاية الأسبوع.

أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال للتنزه وقضاء أوقات مميزة بالنسبة للصغار:

برج القاهرة

يمكن اختيار برج القاهرة للذهاب إليه مع الأطفال حيث يستطيعون فيه مشاهدة المناظر من أعلى مكان في مصر، كما يمكنهم أيضا اللعب بالبلالين وجعلها تطير أعلى البرج، وتمتد ساعات العمل به من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

مسرح القاهرة للعرائس

يمكن الذهاب إلى مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، حيث يحب الأطفال مشاهدة الاستعراضات التى تتم باستخدام العرائس، وتمتد مواعيد العمل من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل.

دريم بارك

وتعتبر دريم بارك التي تقع في مدينة السادس من أكتوبر من أكثر الأماكن التي يسعد فيها الأطفال ويمرحون حيث تحتوي على مجموعة من الألعاب التى يحبها الأطفال، وتبدأ مواعيد العمل في شهر رمضان من التاسعة مساء حتى الثانية صباحا.

فاميلى لاند

هي ملاهي مغلقة ومكيفة في المعادي، يوجد بها الألعاب المختلفة التي تتناسب مع مختلف الأعمار، كما يمكن الذهاب إلى ايس بلانت المعادي، ويمكن للأطفال التمتع بالتزحلق على الجليد بها، وهي تقع داخل فاميلي لاند بجوار على كورنيش النيل.

جيرولاند

ومن ضمن أماكن للخروج في القاهرة ليلا للأطفال جيرولاند في منطقة العبور، وتعتبر من أكبر وأضخم مدن الألعاب والمدن الترفيهية في مصر.

مول سيتى ستارز

يمكن اختيار المولات المختلفة التي يوجد بها سينمات وأماكن مخصصة للأطفال مثل مول سيتي ستارز في مدينة نصر، ويوجد بها لعبة الصاروخ وتصادم السيارات والقطار السريع.

جنينة مول

يوجد بداخل جنينة مول منطقة تزحلق على الجليد لذا يمكن ذهاب الأطفال إليها للاستمتاع واللعب، بالإضافة إلى وجود ملاهي بها.