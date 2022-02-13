أماكن للخروج في القاهرة 2022.. منها منطقة يمكن زيارتها مجانا

يفضل الكثيرون الخروج والتنزه وتجربة أماكن مختلفة لقضاء أوقات مميزة وسعيدة مع الأحباب والأهل والأصدقاء أيضا، ويبحثون عن أفضل الأماكن التي تناسبهم في مختلف أرجاء مصر، ويوجد الكثير من الأماكن التي يمكن زيارتها بالنسبة للكثيرين والاختيار فيما بينها وفقا لما يناسب كل شخص أو مجموعة.

أماكن للخروج في القاهرة 2022

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أماكن للخروج في القاهرة 2022، وما يمكن أن تجده بها:

برج القاهرة

من أبرز معالم القاهرة التي تميزها برج القاهرة، الذي يعد من أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها، ومشاهدة شكل المدينة من أعلى قمته، بالإضافة إلى تناول الطعام، كما يوجد به العديد من المطاعم في الأدوار المختلفة، ويمكن تناولها في أجواء ممتعة ومنظر جذاب، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 35 جنيهًا، وتبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب نحو 200 جنيه، وبالنسبة لتذكرة التليسكوب تكون 10 جنيهات، ويكون الدخول مجانيًا للأطفال تحت سن 6 سنوات.

باخرة في النيل

تعد الباخرة النيلية خيارا محببا للكثيرين، ويمكن أن تصحب أصدقائك أو محبوبتك في رحلة بعرض النيل لمدة تصل إلى ساعة أو نصف وفق الاتفاق، بباخرة فاخرة أو شعبية بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 2000 جنيه للفرد في الباخرة الفاخرة، بحسب عدد نجوم الباخرة، كما يعتبر كورنيش النيل أيضا من أرخص الفسح، خاصة بعد تطوير ممشى أهل مصر في مختلف الأماكن بمصر، الذي لن يكلفك أي مبلغ.

شارع المعز

يمكنك عند الرغبة في الخروج، اختيار شارع المعز بمنطقة الحسين، الذي يعد من أشهر الأماكن الأثرية التي يوجد بها عدد كبير من المقاهي، ويقام به الندوات والحفلات بأسعار مناسبة والبيوت الأثرية التي يمكنك زيارتها مثل بيت السناري وبيت السحيمي، ووكالة الغوري، وقبة الغوري، وبيت زينب خاتون الذي يعد وجهة الكثيرين الذين يحبون الأماكن الأثرية ومن أفضل الأماكن للخروج، ويمكنك أخذها لمشاهدة غرفة الأميرة والطوابق المختلفة به.

جزيرة المعادي

هي جزر صغيرة وبها بحيرات صناعية، ويقام بها العديد من حفلات الزفاف، والكافيهات، ويصل سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، ويوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة.

كما يمكن الذهاب إلى المولات المختلفة، ومن ضمنها سيتي ستار الذي يذهب إليه الكثيرون حيث توجد به المحال المختلفة والكافيهات ومتاجر بيع الملابس والبراندات العالمية، كما يمكن زيارة داون تاون قطامية، وهو مول مفتوح يوجد به كافيهات ومطاعم مختلفة، ويتاح به أماكن كثيرة مفتوحة للتصوير.