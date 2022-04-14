حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة المتوقعة.. الصغرى تصل لـ15 مئوية

انخفاض كبير شهدته الأنحاء كافة خلال الفترة الماضية، ما دفع المواطنين للتساؤل عن تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفي هذا السياق أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ووفقا لخبراء الهيئة، يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تكون حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة شديد الحرارة على جنوب الصعيد أيضا، ويكون الطقس باردا في ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، على أن تصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري غدا إلى 27 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، فيما تصل درجة الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية إلى 23 درجة للعظمى و15 للصغرى.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءا من يوم السبت الموافق 16 أبريل، لتشهد الأنحاء كافة موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، لتعود للانخفاض مرة أخرى بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.